Неспособность Швеции защитить дипломатические представительства на своей территории является опасной политической деградацией, заявил NEWS.ru сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. По его словам, инциденты с беспилотниками демонстрируют, что шведские власти не способны обеспечить элементарную безопасность посольского квартала, что противоречит их же словам о приверженности европейским стандартам.

Безопасность дипломатических представительств представляет собой базовый тест на то, способно ли государство называться современным и цивилизованным. Венская конвенция была придумана, чтобы посольства не превращались в мишени для проявляющих гражданскую позицию или устраивающих провокации людей. Шведские власти любят говорить о приверженности международному праву и евростандартам. Но почему они действуют только в отношении удобных дипмиссий? История слишком хорошо знает, к чему приводит отказ выполнять обязательства по защите дипломатов. Стоит вспомнить трагедию с натовской бомбардировкой китайского посольства в Белграде в 1999 году. Повторять подобную логику в XXI веке — значит демонстрировать опасную политическую деградацию, — сказал Волошин.

По его словам, происходящее в Швеции нельзя списывать на случайность или технические неполадки. Сенатор подчеркнул, что ответственность за дипломатические объекты несет исключительно местное правительство.

Ранее в МИД РФ сообщили, что послу Швеции Анне Кристине Тересе Юханнессон заявлен решительный протест в связи с атакой двух БПЛА на посольство России в Стокгольме. От шведской стороны потребовали строго соблюдать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принять меры для предотвращения подобных атак.