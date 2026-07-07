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07 июля 2026 в 12:32

Автоюрист напомнил, что грозит за оставление электросамоката в подъезде

Автоюрист Воропаев: хранение СИМ в подъезде чревато штрафом до 15 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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За оставление средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, велосипедов и скутеров, в подъезде предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, предупредил автоюрист Лев Воропаев. В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что такое хранение нарушает правила противопожарной безопасности.

За хранение и подзарядку электросамокатов, электроскутеров и велосипедов в подъезде наказания нет. Но есть правила МЧС России по противопожарной охране в части хранения вещей на путях эвакуации — это у нас лестничные площадки, коридоры и в подъезде, — подчеркнул Воропаев.

Ранее юрист Тимур Маршани напомнил, что выгул собак потенциально опасных пород без намордника может привести к штрафу в размере 3 тыс. рублей. По его словам, в соответствии с законом животные из перечня не должны появляться даже на специальных площадках.

Общество
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электросамокаты
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