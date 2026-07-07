Иностранца заподозрили в приставаниях к мальчику в автобусе Иностранцу предъявили обвинение после насилия над мальчиком в автобусе Москвы

Иностранцу, которого подозревают в домогательствах к мальчику в автобусе в Москве, предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России. По версии следствия, вечером 4 июля мужчина, воспользовавшись тем, что в салоне автобуса не было других пассажиров, напал на несовершеннолетнего и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

В кратчайшие сроки злоумышленник установлен и задержан. С ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение, — уточнили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемого уже арестовали. Кроме того, следователи проверяют фигуранта на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям в Москве.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины, которого обвиняют в домогательствах к школьнице в московском метро. Следственные органы предъявили обвинение 29-летнему фигуранту. По версии следствия, мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки на участке пути рядом со станцией «Боровицкая».