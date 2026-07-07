Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 11:44

Иностранца заподозрили в приставаниях к мальчику в автобусе

Иностранцу предъявили обвинение после насилия над мальчиком в автобусе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранцу, которого подозревают в домогательствах к мальчику в автобусе в Москве, предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России. По версии следствия, вечером 4 июля мужчина, воспользовавшись тем, что в салоне автобуса не было других пассажиров, напал на несовершеннолетнего и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

В кратчайшие сроки злоумышленник установлен и задержан. С ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение, — уточнили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемого уже арестовали. Кроме того, следователи проверяют фигуранта на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям в Москве.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины, которого обвиняют в домогательствах к школьнице в московском метро. Следственные органы предъявили обвинение 29-летнему фигуранту. По версии следствия, мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки на участке пути рядом со станцией «Боровицкая».

Москва
насилие над детьми
домогательства
педофилы
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о травмах пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.