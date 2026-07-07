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07 июля 2026 в 09:35

Забыла о шарлотке и маннике — пеку «Ненасытную монашку». Бисквит, шоколадный сироп — и никаких хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Этот кекс с интригующим названием «Ненасытная монашка» — настоящее спасение, когда хочется чего-то необычного и очень вкусного, а возиться со сложной выпечкой нет ни сил, ни желания. Секрет его названия прост: бисквитное тесто впитывает в себя огромное количество шоколадного сиропа, и ему все мало. В результате получается невероятно сочный, влажный и ароматный десерт, который пропитывается сам изнутри. Готовится он элементарно, а результат превосходит все ожидания.

Беру яйца, сахар, муку и растительное масло и замешиваю простое тесто.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 6 яиц, 1 стакан сахара, 6 ст. ложек растительного масла, 1,5 стакана муки, 1 пакетик разрыхлителя (10 г); для сиропа — 1 стакан воды, 1 стакан сахара, 2–3 ст. ложки какао, 100–125 г сливочного масла.

Яйца взбейте с сахаром до пышной пены, добавьте масло, затем муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму (диаметром 26 см) и выпекайте при 170–180 °C 35–45 минут. Для сиропа смешайте воду, сахар и какао, доведите до кипения, варите 5 минут, добавьте масло и размешайте до растворения. Остывший кекс наколите палочкой или вилкой, залейте сиропом в два приема и дайте пропитаться. Наслаждайтесь!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот кекс — даже те, кто не любит шоколадную выпечку, просили добавки! Кекс получается невероятно влажным и ароматным. Кстати, вместо какао можно добавить растворимый кофе для более насыщенного вкуса. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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