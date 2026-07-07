Саммит «Сильная Россия» объединил застройщиков и девелоперов в Москве

Инфраструктурный саммит «Сильная Россия» (InfraSpace), который прошел 3 июля в Москве, объединил представителей органов власти, инвесторов, застройщиков, девелоперов и подрядчиков. На мероприятии также собрались проектировщики, производители стройматериалов, специалисты из IT-компаний и финансового сектора.

Мероприятие открылось пленарным заседанием «Финансирование инфраструктурных проектов: инвестиции для глобального развития». Центральным событием саммита стала сессия «Развитие инфраструктурных проектов как драйвер экономического роста России». Модератором выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

В рамках мероприятия прошли заседания по четырем ключевым направлениям: приоритеты развития жилищной и социальной инфраструктуры, модернизация промышленной и энергетической инфраструктуры, новые горизонты дорожно-транспортной инфраструктуры, а также цифровая революция в строительной отрасли («Строительство 4.0»). Кроме того, на протяжении всего форума участники могли ознакомиться с актуальными проектами и разработками в выставочной зоне.

Площадкой саммита «Сильная Россия» (InfraSpace) стал Центр событий РБК. Организатором InfraSpace выступило Агентство экономического развития.