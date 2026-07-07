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07 июля 2026 в 12:02

Юрист ответил, как таксисту возместить ущерб за столкновение с Lamborghini

Юрист Свечников: таксист может просить отсрочку для выплат на ремонт Lamborghini

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Водитель Lada Priora, ставший виновником ДТП с Lamborghini Revuelto на МКАД, может попросить отсрочку выплат за ремонт суперкара, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников. По его словам, при передаче дела в суд с таксиста могут списывать 50% дохода в счет компенсации ущерба.

У должника, [столкнувшегося с Lamborghini], есть законные инструменты. Статья 1083 ГК позволяет суду снизить размер возмещения с учетом имущественного положения гражданина, если вред причинен без умысла. Статья 203 ГПК дает возможность просить рассрочку или отсрочку исполнения решения. Остается и банкротство физического лица, однако здесь есть подводный камень. По статье 213.28 закона о банкротстве долги за вред, причиненный умышленно или по грубой неосторожности, не списываются. Если суд установит, что водитель [такси] грубо нарушил ПДД, обязательство переживет процедуру и останется с ним, — поделился Свечников.

Он отметил, что по ОСАГО страховая компания выплатит потерпевшему до 400 тыс. рублей за повреждение имущества в рамках установленного лимита. По словам юриста, ремонт карбонового кузова и агрегатов гиперкара может обойтись в десятки миллионов рублей, поэтому разницу придется покрыть водителю Lada Priora.

Размер ущерба определит независимая экспертиза, потерпевший вправе требовать полного возмещения по рыночным ценам новых деталей без учета износа. Попытка спешно распродать имущество тоже слабо помогает, поскольку сделки, совершенные в преддверии взыскания ради вывода активов, кредитор и приставы могут оспорить как мнимые. Брать кредит закон никого не обязывает. Если денег нет, владелец Lamborghini идет в суд, получает решение и передает исполнительный лист приставам. Те арестуют счета, спишут поступления, опишут имущество и будут удерживать до 50% зарплаты виновника, — резюмировал Свечников.

Ранее таксист на Lada Priora столкнулся в Москве с Lamborghini Revuelto, стоимость которого около 65 млн рублей. ДТП произошло на МКАД.

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