Григоровка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 7 июля? Что происходит у Андреевки, Белицкого, Василевки, Волчанска, Волоховки, Григоровки, Земляного Яра, Избицкого, Константиновки, Казачьей Лопани, Липцев, Лосевки, Масляковки, Рай-Александровки, Северска, Харькова, Юрченково и Ямполя?

WarGonzo

На Добропольском направлении есть успехи ВС РФ в разных районах, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Войска РФ ведут бои в Мирном, занимают новые позиции в районе Шевченко и в Белицком. Южнее Кучерова Яра ВС РФ увеличивают зону контроля. В Константиновке продолжается зачистка. Сообщается о продвижении ВС РФ на север от Долгой Балки и от Часова Яра к Веролюбовке. В Красном Лимане продолжаются бои. На Северском участке после освобождения Пискуновки ВС РФ продвигаются в Стародубовке и на восточных окраинах Николаевки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении есть тактические успехи в селе Охримовка. ВС РФ расширяют контроль территорий у окраин населенного пункта Белый Колодезь», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Избицкого, Хрипунов, Захаровки, Ольховатки, Григоровки, Колодезного, Новоужвиновки, Макарово и Харькова, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. За сутки российские войска продвинулись до 200 метров. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на 11 участках до 900 метров. Стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сел Шевяковка, Бударки и Землянки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

ВС России выходят к Доброполью со стороны Нового Донбасса, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Днепропетровской области ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции, а также контратаковать. Успеха не имеют. Из района Красного Лимана поступают сообщения, что противник с направления Редкодуба и Нового предпринимает встречные действия. В самом Красном Лимане продолжаются бои. На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ВС РФ продолжают вести стрелковые бои в Бачевске, а также в районе Уланово. В Сумском районе стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, поселке Хотень, а также в лесных массивах южнее Иволжанского», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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