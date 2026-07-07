Беру тесто фило и ягоды — готовлю, когда нужно быстро что-то подать к чаю: пирог «Роза»

Беру тесто фило и ягоды — готовлю, когда нужно быстро что-то подать к чаю: пирог «Роза»

Пирог «Роза» из теста фило с ягодами — это нежный, хрустящий и красивый десерт. Листья фило пропитываются маслом, становятся золотистыми и хрустящими, а заливка из сливок и ягод делает пирог влажным и ароматным.

Для приготовления понадобится: 6–8 листов теста фило, 100 г сливочного масла (растопленного). Для заливки: 300 мл жирных сливок (33%), 100 г сахара, 3 яйца, цедра 1 лимона, 300 г любых ягод (черника, малина, клубника). Листы фило по одному смажьте растопленным маслом, соберите гармошкой и выкладывайте в форму по кругу, формируя розочку. Смажьте верх маслом и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 10 минут. Для заливки смешайте сливки, яйца, сахар, цедру и ягоды. Вылейте на пирог и запекайте еще 30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить пирог «Роза» и дала совет: если ягоды очень сочные, добавьте в заливку 1 ст. л. кукурузного крахмала — это загустит сок и не даст пирогу размокнуть.

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