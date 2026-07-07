В Европе рассказали, к чему приведет безработица среди ветеранов ВСУ

В Европе рассказали, к чему приведет безработица среди ветеранов ВСУ ORB: безработица среди ветеранов ВСУ повышает риск кризиса в западных странах

Рост безработицы среди демобилизованных украинских военнослужащих может стать фактором масштабного социально-экономического кризиса в западных странах, сообщили аналитики британского центра Obsidian Research Bureau (ORB). Эксперты связали риски с экономическими последствиями конфликта.

Война опустошила экономику Украины и создала колоссальную финансовую нагрузку на страны Западной Европы. Последовавшие за этим рецессия, высокий уровень безработицы и меры жесткой экономии на Западе приведут к появлению значительной части населения, находящегося в отчаянном экономическом положении, — заявили в центре.

Авторы исследования также указали, что сочетание экономического спада, социального неравенства и нехватки рабочих мест для ветеранов может лишить бывших военнослужащих стабильных источников дохода. По их мнению, это повышает риск вовлечения части демобилизованных в преступную деятельность.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что безработица в России остается на историческом минимуме. Кроме того, ведомство отметило, что рост зарплат россиян опережает рост производительности труда, при этом доля предприятий, которые столкнулись с нехваткой кадров, стала уменьшаться.