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07 июля 2026 в 07:50

В Европе рассказали, к чему приведет безработица среди ветеранов ВСУ

ORB: безработица среди ветеранов ВСУ повышает риск кризиса в западных странах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Рост безработицы среди демобилизованных украинских военнослужащих может стать фактором масштабного социально-экономического кризиса в западных странах, сообщили аналитики британского центра Obsidian Research Bureau (ORB). Эксперты связали риски с экономическими последствиями конфликта.

Война опустошила экономику Украины и создала колоссальную финансовую нагрузку на страны Западной Европы. Последовавшие за этим рецессия, высокий уровень безработицы и меры жесткой экономии на Западе приведут к появлению значительной части населения, находящегося в отчаянном экономическом положении, — заявили в центре.

Авторы исследования также указали, что сочетание экономического спада, социального неравенства и нехватки рабочих мест для ветеранов может лишить бывших военнослужащих стабильных источников дохода. По их мнению, это повышает риск вовлечения части демобилизованных в преступную деятельность.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что безработица в России остается на историческом минимуме. Кроме того, ведомство отметило, что рост зарплат россиян опережает рост производительности труда, при этом доля предприятий, которые столкнулись с нехваткой кадров, стала уменьшаться.

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аналитики
ВСУ
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