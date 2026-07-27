Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону организована горячая линия для оперативного приема обращений от граждан, пострадавших во время воздушной атаки, сообщила в МАКСе прокуратура Ростовской области. Надзорное ведомство координирует действия всех структур для оказания медицинской и иной помощи пострадавшим.

Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночная атака ВСУ с применением беспилотников привела к гибели семейной пары в Ростове-на-Дону. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

Глава города Александр Скрябин сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. По его словам, для эвакуированных жителей также направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.

До этого в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины и подрывов на взрывоопасных предметах в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения. В Амвросиевском округе на трассе Донецк — Амвросиевка при атаке на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина.