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19 июня 2026 в 13:40

В Центробанке назвали уровень безработицы в России

ЦБ: безработица в России остается на историческом минимуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Безработица в России остается на историческом минимуме, сообщил Центробанк РФ. Кроме того, ведомство отметило, что рост зарплат россиян опережает рост производительности труда, при этом доля предприятий, которые столкнулись с нехваткой кадров, стала уменьшаться.

Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ведомство планирует легализовать занятость порядка 1,3 млн человек в 2026 году. По его словам, на 2025 год целевой показатель по легализации составил 775 тыс. работников, специальные комиссии смогли вывести из тени порядка 1 млн человек.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет около 2,2% экономически активного населения, уточнил глава государства. Кроме того, глава государства сообщил, что Россия досрочно достигла цели по снижению уровня бедности, установив показатель в 6,7% в 2025 году.

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