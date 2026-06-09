Котяков раскрыл, сколько работников выведут из тени до конца года

Котяков раскрыл, сколько работников выведут из тени до конца года Котяков: Минтруд РФ планирует легализовать занятость 1,3 млн человек в 2026 году

Минтруд России планирует легализовать занятость порядка 1,3 млн человек в 2026 году, заявил в беседе с «Ведомостями» глава ведомства Антон Котяков. По его словам, на 2025 год целевой показатель по легализации составил 775 тыс. работников, специальные комиссии смогли вывести из тени порядка 1 млн человек.

И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в 2025 году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн, — подчеркнул Котяков.

Ранее глава Минтруда выразил мнение, что в настоящее время нет необходимости законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю в России. Котяков отметил, что действующее трудовое законодательство достаточно гибкое для регулирования режима занятости.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в РФ один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет около 2,2% экономически активного населения, и это очень хороший результат, уточнил глава государства.