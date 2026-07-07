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07 июля 2026 в 07:00

Молодая картошка будет как на подбор: запомните признаки, когда пора начинать копку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кажется, что в июле картошку уже можно копать без раздумий, но это не совсем так. Если выбрать правильный момент, клубни будут крупнее, вкуснее и не разочаруют ни на сковороде, ни в кастрюле.

Молодую картошку обычно начинают выкапывать с конца июня и в первой половине июля, если посадка была в мае. Первые клубни достигают нужного размера примерно через 40–60 дней после посадки.

Чтобы не раскапывать грядки зря, присмотритесь к ботве. Если листья начали желтеть, стебли подсыхают, почва вокруг куста слегка растрескалась, а после цветения прошло 7–10 дней, значит, можно собирать первый урожай. Такая картошка получается нежной, крахмалистой и особенно вкусной.

После уборки обязательно уберите старую ботву. Она привлекает вредителей и может стать источником болезней.

Для зимнего хранения молодая картошка не подходит. Выкапывать основной урожай лучше в середине августа или начале сентября, когда ботва полностью подсохнет. Подождите около трех недель после начала ее увядания — за это время кожица станет плотной. Если сомневаетесь, выкопайте один клубень: зрелая картошка легко отделяется от корней, а ее кожура не сдирается при легком прикосновении.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь ориентируется не на календарь, а на состояние ботвы. Перед уборкой за несколько дней прекратите полив — так земля станет рыхлее, а клубни будут чище и меньше повредятся при выкапывании.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на нашем столе.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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