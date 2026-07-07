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07 июля 2026 в 08:05

Стало известно, в каких случаях горячий суп лучше заменить холодным

Биолог Лялина: при гастрите лучше есть чуть теплый, а не горячий суп

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При гастрите, язвенной болезни и панкреатите лучше отдавать предпочтение чуть теплому супу, а не горячему, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, оба типа блюд имеют свои преимущества.

Полезность холодных супов по сравнению с горячими зависит от конкретного блюда и индивидуальных особенностей организма человека. Например, окрошка или гаспачо содержат свежие овощи и фрукты, которые не подвергаются термической обработке. Это позволяет сохранить больше витаминов и минералов. Теплые блюда рекомендуется есть в морозную погоду. Они очень питательны за счет мясного бульона и содержания крахмала и жиров. При гастрите, язвенной болезни, панкреатите и других заболеваниях ЖКТ холодные супы способны вызывать дискомфорт, так как могут раздражать слизистую оболочку желудка. Сильно горячий суп при таких заболеваниях вызывает те же ощущения, поэтому лучше употреблять чуть теплые блюда, — пояснила Лялина.

Она добавила, что некоторые холодные супы, особенно на мясном бульоне, могут быть богаты солями, а их нежелательно есть людям с заболеваниями почек. По ее словам, в период простуды и других респираторных заболеваний такие блюда ухудшают состояние организма.

Ранее нутрициолог Анна Слип посоветовала не есть фрукты на завтрак. По ее словам, они не насыщают организм и могут повысить уровень сахара в крови.

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