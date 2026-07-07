Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 07:45

Вместо надоевшей яичницы — баскская пиперада. Вкуснота со сладким перцем, шикарно и на завтрак, и на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пиперада — одно из самых известных домашних блюд Страны Басков. На первый взгляд кажется, что это обычная яичница с овощами, но секрет кроется в количестве сладкого перца. Его здесь так много, что именно он становится главным ингредиентом, а яйца лишь объединяют овощи в нежное и очень сочное блюдо.

Традиционно пипераду готовят из красного и зеленого сладкого перца, спелых помидоров и репчатого лука. Овощи долго томят на небольшом огне, чтобы они стали мягкими и сладкими, а затем добавляют яйца. Подавать блюдо можно на завтрак, легкий ужин или вместе с ломтиком свежего хлеба.

Для приготовления понадобится: яйца — 4 шт., красный сладкий перец — 2 шт., зеленый сладкий перец — 2 шт., помидоры — 3 шт., репчатый лук — 1 крупная шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 3 ст. л., сладкая паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте нарезанный соломкой сладкий перец и готовьте около 15 минут, периодически помешивая. Затем положите очищенные от кожицы и нарезанные помидоры, чеснок, сладкую паприку, соль и перец.

Томите овощи еще 15–20 минут, пока они не превратятся в густой ароматный соус. Взбейте яйца вилкой до однородности, влейте их к овощам и аккуратно перемешивайте на слабом огне до легкого загустения. Яйца должны остаться нежными и кремовыми, а не пересушенными. Подавайте сразу, посыпав свежей петрушкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Съели ложками за 10 минут. Этот рецепт грузинской икры теперь живет у меня в заметках и в сердце
Общество
Съели ложками за 10 минут. Этот рецепт грузинской икры теперь живет у меня в заметках и в сердце
Ни 1 кабачок не пропадет, потому что это вкусно: готовлю кабачковую пиццу — домашние просят повторять снова и снова
Общество
Ни 1 кабачок не пропадет, потому что это вкусно: готовлю кабачковую пиццу — домашние просят повторять снова и снова
Сытный, бюджетный и супервкусный: салат из куриной печени — легко заменит ужин
Общество
Сытный, бюджетный и супервкусный: салат из куриной печени — легко заменит ужин
Омлет по-новому: 3 редких рецепта для идеального начала дня
Семья и жизнь
Омлет по-новому: 3 редких рецепта для идеального начала дня
Беру лаваш, творожный сыр и курицу: ПП-пирожки без теста — сытный перекус, который не навредит фигуре
Общество
Беру лаваш, творожный сыр и курицу: ПП-пирожки без теста — сытный перекус, который не навредит фигуре
овощи
яйца
завтрак
ужин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.