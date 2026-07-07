Вместо надоевшей яичницы — баскская пиперада. Вкуснота со сладким перцем, шикарно и на завтрак, и на ужин

Вместо надоевшей яичницы — баскская пиперада. Вкуснота со сладким перцем, шикарно и на завтрак, и на ужин

Пиперада — одно из самых известных домашних блюд Страны Басков. На первый взгляд кажется, что это обычная яичница с овощами, но секрет кроется в количестве сладкого перца. Его здесь так много, что именно он становится главным ингредиентом, а яйца лишь объединяют овощи в нежное и очень сочное блюдо.

Традиционно пипераду готовят из красного и зеленого сладкого перца, спелых помидоров и репчатого лука. Овощи долго томят на небольшом огне, чтобы они стали мягкими и сладкими, а затем добавляют яйца. Подавать блюдо можно на завтрак, легкий ужин или вместе с ломтиком свежего хлеба.

Для приготовления понадобится: яйца — 4 шт., красный сладкий перец — 2 шт., зеленый сладкий перец — 2 шт., помидоры — 3 шт., репчатый лук — 1 крупная шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 3 ст. л., сладкая паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте нарезанный соломкой сладкий перец и готовьте около 15 минут, периодически помешивая. Затем положите очищенные от кожицы и нарезанные помидоры, чеснок, сладкую паприку, соль и перец.

Томите овощи еще 15–20 минут, пока они не превратятся в густой ароматный соус. Взбейте яйца вилкой до однородности, влейте их к овощам и аккуратно перемешивайте на слабом огне до легкого загустения. Яйца должны остаться нежными и кремовыми, а не пересушенными. Подавайте сразу, посыпав свежей петрушкой.