Над Россией сбили более 450 беспилотников за ночь

Над Россией сбили более 450 беспилотников за ночь Силы ПВО сбили 452 украинских беспилотника над Россией в ночь на 7 июля

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 7 июля уничтожили более 450 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 17 регионов страны.

В течение ночи в период с 20:00 мск 6 июля до 08:00 мск 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов ВСУ на промышленном предприятии в Калужской области начался пожар. Как уточнил глава региона Владислав Шапша, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

До этого стало известно, что в Запорожской области было частично прекращено электроснабжение из-за повреждения ряда энергетических объектов в результате атак ВСУ. Эксперты приступили в оценке повреждений, отметил губернатор Евгений Балицкий.