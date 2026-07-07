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07 июля 2026 в 11:42

Ищущие девочек тувинские «волонтеры» ворвались ночью в дом пенсионера

В Туве начали проверку из-за жалоб людей на действия участников поисков девочек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция Тувы начала проверку по жалобам местных жителей на противоправные действия участников поисков пропавших в Кызыле 12-летних девочек, заявили представители ГУ МВД России по региону в соцсети «ВКонтакте». Один из пенсионеров рассказал, что к нему в дом ворвались несколько человек, угрожали и провели обыск.

МВД по Республике Тыва проводит проверку по фактам совершения противоправных действий волонтерами в ходе поисковых мероприятий. В органы внутренних дел поступило несколько обращений аналогичного характера, — отметили в ведомстве.

По словам 76-летнего пенсионера, около трех часов ночи неизвестные проникли в его дом, схватили его за руки и выволокли на улицу. После этого они обыскали жилье, перевернув все вещи, причем у некоторых из них в руках была арматура. Мужчина добавил, что пришедшие к нему люди сообщили, что являются добровольцами и ищут двух девочек, пропавших 1 июля.

Ранее сообщалось, что следователи отрабатывают три основные версии по делу об исчезновении двух девочек в Кызыле. Как уточнил глава СУСК России по Республике Тыва Константин Столбин, это может быть возможное утопление, суицид и совершение против них противоправных действий.

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