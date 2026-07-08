Вместо долгого варенья — вишневая пятиминутка за 20 минут. Ягоды упругие, сироп прозрачный, а вкус — божественный

Собираю вишню и готовлю варенье за 20 минут — сохраняется вкус, цвет и аромат, а ягоды остаются целыми и упругими. Беру вишню, сахар и воду — и варю по принципу пятиминутки: ягоды заливаю горячим сиропом, даю настояться, повторяю 2–3 раза, и варенье готово.

Получается обалденная вкуснятина: варенье прозрачное, рубиновое, с целыми ягодами, которые не развариваются, а сироп густой и ароматный — идеально к чаю, на блинчики или как начинка для пирогов.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг вишни (свежей или замороженной), 1 кг сахара, 200 мл воды. Вишню вымойте, удалите косточки (по желанию). В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения. Залейте вишню горячим сиропом, оставьте на 5–7 минут. Слейте сироп, доведите до кипения, снова залейте ягоды — повторите 2–3 раза. В последний раз варите сироп с ягодами 5 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — даже те, кто не любит вишню, просили добавки! Ягоды остались целыми, сироп — прозрачным. Кстати, вместо воды можно использовать вишневый сок для более насыщенного вкуса. Находка, а не рецепт!