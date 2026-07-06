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06 июля 2026 в 08:35

Делаю эту вишневую пастилу килограммами — все в семье просят добавки

Фото: D-NEWS.ru
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Если у тебя залежалась замороженная вишня, не вари компот. Сделай из нее упругую, кисло-сладкую пастилу — это лучший перекус для всей семьи.

Ингредиенты

Вишня замороженная — 1 кг, сахар-песок — 180 г, масло растительное рафинированное — 1 ч. л. (для смазывания), сахарная пудра — по вкусу.

Как готовлю

Сначала беру замороженную вишню без косточек — так проще. Промываю, перебираю и удаляю косточки любым удобным способом: булавкой или скалкой. Затем высыпаю ягоды в толстостенную кастрюлю, накрываю крышкой и прогреваю 5–7 минут на среднем огне. Как только вишня размякнет и пустит сок, всыпаю 180 г сахара (если ягода сладкая, можно меньше). Убавляю огонь до минимума и варю массу 15 минут, постоянно помешивая, пока объем не уменьшится вдвое. Теперь надо превратить это в густое пюре блендером, оно должно стекать с ложки широкой лентой.

Противень застилаю пергаментом (чуть смазываю маслом), выливаю пюре и разравниваю в слой 5–7 мм. Сушу в духовке при 100 °C примерно 5 часов, пока пастила не перестанет липнуть к рукам. Готовый пласт посыпаю сахарной пудрой и нарезаю полосками.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Пастила сохранила яркий вишневый цвет и не потемнела, как бывает при долгой варке. Если хотите еще более насыщенный вкус, добавьте щепотку лимонной кислоты перед сушкой — кислинка проявится ярче, а сахара можно положить меньше.

Проверено редакцией
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