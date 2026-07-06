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06 июля 2026 в 14:05

Беру черную шоколадку и горсть вишни — вишневый брауни: это очень вкусно, а готовится проще простого

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется настоящего шоколадного десерта, который получается влажным, насыщенным и буквально тает во рту, готовлю этот брауни с вишней. Горький шоколад делает вкус глубоким и ярким, а сочные ягоды добавляют приятную кислинку, которая идеально сочетается с шоколадом.

Особенно нравится, что для такого десерта не нужны сложные ингредиенты и много времени. Достаточно растопить шоколад, смешать тесто, добавить вишню — и уже совсем скоро кухня наполнится ароматом свежей домашней выпечки.

Для приготовления понадобится: темный шоколад — 180 г, сливочное масло — 120 г, сахар — 120 г, яйца — 3 шт., мука — 100 г, какао-порошок — 20 г, разрыхлитель — 1/2 ч. л., щепотка соли, вишня без косточек — 180 г.

Темный шоколад вместе со сливочным маслом растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи и слегка остудите. Яйца взбейте с сахаром до однородности, затем влейте шоколадную массу и перемешайте. Добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли, замесите густое шоколадное тесто.

Аккуратно вмешайте большую часть вишни, переложите тесто в форму, застеленную пергаментом, сверху распределите оставшиеся ягоды и слегка утопите их. Выпекайте при 175–180 градусах около 30–35 минут. Серединка должна остаться слегка влажной — именно так брауни получается особенно нежным. Перед нарезкой полностью остудите десерт, тогда вкус станет еще более насыщенным.

Личный опыт

Для брауни я всегда использую шоколад с содержанием какао не менее 70%. Он придает десерту благородную шоколадную горчинку, а вишня идеально ее уравновешивает. На следующий день брауни становится еще вкуснее и приобретает плотную, почти трюфельную текстуру.

Проверено редакцией
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брауни
шоколад
вишня
кухня
ингредиенты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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