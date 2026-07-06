Дети не любят черешню, но это густое варенье они уплетают ложками прямо из банки

Дети не любят черешню, но это густое варенье они уплетают ложками прямо из банки

Думаешь, густое варенье — это сложно? Забудь. Три коротких подхода по 5 минут — и у тебя на полке стоит десерт ресторанного уровня.

Ингредиенты

Черешня (без косточек) — 1 кг, сахар-песок — 1 кг, лимонная кислота — щепотка.

Как готовлю

Сначала я перебираю черешню, мою ее и аккуратно вынимаю косточки — на это уходит минут 15, но игра стоит свеч. Засыпаю ягоды половиной сахара (500 г) и оставляю на 3 часа, чтобы пошел сок. Это самое сложное — ждать. Тем временем стерилизую банки и кипячу крышки.

Сливаю сок в кастрюлю, добавляю оставшийся сахар, довожу до кипения и возвращаю туда черешню. Варю ровно 5 минут на средне-сильном огне, снимая пену, жду, когда полностью остынет. Повторяю этот цикл (5 минут варки — полное остывание) еще 3 раза — сироп на глазах густеет. В последний раз добавляю лимонную кислоту, варю 5 минут после закипания, даю остыть и разливаю по банкам. Готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сироп на глазах превратился в густое желе — никакой воды, сплошной концентрат вкуса. Мои домашние теперь открывают банку ложкой, не дожидаясь блинов. Рекомендую подавать к сырникам: капля такого варенья делает их десертом.