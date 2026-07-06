Дети не любят черешню, но это густое варенье они уплетают ложками прямо из банки

Думаешь, густое варенье — это сложно? Забудь. Три коротких подхода по 5 минут — и у тебя на полке стоит десерт ресторанного уровня.
Ингредиенты
Черешня (без косточек) — 1 кг, сахар-песок — 1 кг, лимонная кислота — щепотка.
Как готовлю
Сначала я перебираю черешню, мою ее и аккуратно вынимаю косточки — на это уходит минут 15, но игра стоит свеч. Засыпаю ягоды половиной сахара (500 г) и оставляю на 3 часа, чтобы пошел сок. Это самое сложное — ждать. Тем временем стерилизую банки и кипячу крышки.
Сливаю сок в кастрюлю, добавляю оставшийся сахар, довожу до кипения и возвращаю туда черешню. Варю ровно 5 минут на средне-сильном огне, снимая пену, жду, когда полностью остынет. Повторяю этот цикл (5 минут варки — полное остывание) еще 3 раза — сироп на глазах густеет. В последний раз добавляю лимонную кислоту, варю 5 минут после закипания, даю остыть и разливаю по банкам. Готово.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Сироп на глазах превратился в густое желе — никакой воды, сплошной концентрат вкуса. Мои домашние теперь открывают банку ложкой, не дожидаясь блинов. Рекомендую подавать к сырникам: капля такого варенья делает их десертом.