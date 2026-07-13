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13 июля 2026 в 13:39

Синоптики объяснили природу необычного явления в небе над Саратовом

УГМС: перистые облака стали одной из причин гало в небе над Саратовской областью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Причиной возникновения эффекта гало в небе над Саратовской областью стали перистые облака и строго определенный угол падения солнечных лучей, заявили РИА Новости представители саратовского филиала ФГБУ «Приволжское УГМС». Специалисты сообщили, что для появления этого оптического явления необходимо совпадение сразу нескольких метеорологических условий, связанных с высотой облачности и строением ледяных кристаллов.

В чем заключалась причина эффекта гало в небе над Саратовской областью? Первое — это перистые облака. Они находятся очень высоко и имеют кристаллическую структуру. Эти самые маленькие кристаллики льда работают как призмы. Они перемещаются в воздухе, из-за этого свет преломляется. Формируется вот этот круг. И надо, чтобы угол падения солнечных лучей составлял 22 градуса, — пояснили специалисты саратовского филиала ФГБУ «Приволжское УГМС».

Ранее сообщалось, что экстремальная жара, охватившая европейские страны во второй половине июня, могла привести к гибели не менее 10 тыс. человек. Температура воздуха в ряде стран Западной Европы превышала отметку в 40 градусов.

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