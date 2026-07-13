Стоматолог назвал недостаток отбеливающих зубных паст

Отбеливающие зубные пасты могут нанести вред эмали, рассказал «Газете.Ru» врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Андрей Лавров. Он отметил, что они содержат абразивные частицы и перекись водорода.

Отбеливающие пасты рекомендуется применять курсами — два или три раза в неделю, но не ежедневно. Абразивные компоненты механически повреждают эмаль, — рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что пасты для чувствительных зубов могут замаскировать кариес или пародонтит, если использовать их без выяснения причины проблемы. По его словам, при выборе пасты важно смотреть на индекс абразивности RDA: для ежедневного использования подходят пасты с показателем 50–100, при чувствительности зубов — 20–50.

Ранее стоматолог Татьяна Сагитдинова рассказала, что неправильная техника при чистке зубов может обернуться не только истончением эмали, но и серьезными травмами мягких тканей. По ее словам, многие пациенты ошибочно полагают, что чем сильнее давление на щетку и чаще процедура, тем лучше для здоровья, однако такой подход часто приводит к противоположным результатам.