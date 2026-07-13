Россиянам рассказали, что нельзя делать перед процедурой банкротства Аналитик Смагина: не стоит до банкротства дарить или продавать имущество родным

Перед процедурой банкротства не рекомендуется дарить или продавать имущество родственникам, заявила NEWS.ru финансовый аналитик для бизнеса Наталья Смагина. По ее словам, в этом случае суд может отказать в списании долгов, признав сделки фиктивными.

Банкротство — это не просто юридическая процедура, а решение, которое многие откладывают годами из-за страха потерять все. Самый частый вопрос: «А если заберут все и останусь без ничего?» Закон защищает самое необходимое, но часть активов действительно может уйти на погашение долгов по решению финансового управляющего. Важно помнить: не стоит до банкротства дарить или продавать ценное имущество друзьям и родным. Суд может признать такие сделки фиктивными, вернуть имущество в конкурсную массу и даже отказать в списании долгов, — предупредила Смагина.

Она подчеркнула, что под угрозой конфискации находятся средства на счетах, превышающие размер прожиточного минимума самого должника и его иждивенцев, а также второе жилье. По словам аналитика, движимое имущество могут изъять, если оно не является единственным источником дохода. Эксперт также отметила, что под реализацию попадают ценные бумаги, слитки золота, доли в компаниях, антиквариат и драгоценности.

Банкротство дает возможность списать долги по кредитам, займам, распискам, налогам и коммунальным платежам, а также прекращает рост штрафов и пеней. Коллекторы и приставы перестают беспокоить, а ипотечное жилье можно сохранить через заключение мирового соглашения с банком. Однако после процедуры возникают ограничения: при подаче заявки на кредит несколько лет необходимо указывать статус банкрота, а также нельзя занимать руководящие должности в ряде организаций, — добавила Смагина.

Она заключила, что при банкротстве не списываются алименты, пособия по здоровью, задолженности по зарплате для индивидуальных предпринимателей и долги, возникшие после подачи заявления. Кроме того, отметила аналитик, если должник намеренно скрывал имущество или предоставлял ложную информацию, суд может отказать в списании.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что средства на вкладах могут быть изъяты в связи с долгами по исполнительным производствам и в рамках 115-ФЗ. По его словам, счета также могут быть заморожены во время процедуры банкротства.