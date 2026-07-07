Доцент рассказал, у кого могут изъять средства с вкладов Доцент Щербаченко: долг и 115-ФЗ станут причиной изъятия средств с вкладов

Средства на вкладах могут быть изъяты из-за долгов по исполнительным производствам и в соответствии с 115-ФЗ, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, счета также замораживаются во время прохождения процедуры банкротства.

Законодательство предусматривает четыре основных случая, когда средства на вкладе могут быть изъяты или заморожены. Во-первых, это возможно при применении мер по противодействию отмыванию доходов в соответствии с 115-ФЗ. Во-вторых, если с гражданина был взыскан долг, то после вынесения судебного решения приставы возбуждают исполнительное производство. Банк обязан осуществить взыскание, при этом деньги могут быть списаны как с обычного счета, так и со вклада, даже если он предусматривает потерю процентов при досрочном снятии, — прокомментировал Щербаченко.

По его словам, арест средств на банковских счетах возможен и в рамках уголовных расследований. В этом случае, пояснил доцент, должны быть основания полагать, что деньги, хранящиеся на вкладах, получили незаконно.

В случае банкротства все имущество гражданина, включая средства на счетах и вкладах, переходит под контроль финансового управляющего. Его задача — распорядиться накоплениями так, чтобы максимально удовлетворить требования кредиторов до завершения процедуры и списания оставшихся долгов, — резюмировал Щербаченко.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский порекомендовал выбирать краткосрочные вклады для сохранения денег в текущих условиях. По его словам, такие вложения могут принести рекордную доходность на пике экономического цикла, что позволит более эффективно управлять финансами.