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13 июля 2026 в 12:35

Раскрыто, студентов каких стран привлекли московские вузы

Минобрнауки РФ: заявления в вузы Москвы подавали больше всего из стран СНГ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Граждане Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии больше всего подавали заявления в московские вузы, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ. Согласно их данным, которые приводит Агентство городских новостей «Москва», эти страны вошли в топ-5 по количеству заявок.

В ведомстве также раскрыли, какие российские вузы больше всего привлекают иностранцев. Среди них Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Уральский федеральный университет имени Ельцина.

По данным министерства, на сегодняшний день в российских вузах обучается 422,2 тыс. зарубежных гостей. Они представляют 182 страны мира.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что четыре гуманитарные дисциплины станут обязательными для студентов всех направлений. Им придется учить историю, философию, основы российской государственности и русский язык. По словам Могилевского, ведомство планирует стандартизировать подходы к их преподаванию.

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