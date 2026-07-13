Раскрыто, студентов каких стран привлекли московские вузы Минобрнауки РФ: заявления в вузы Москвы подавали больше всего из стран СНГ

Граждане Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии больше всего подавали заявления в московские вузы, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ. Согласно их данным, которые приводит Агентство городских новостей «Москва», эти страны вошли в топ-5 по количеству заявок.

В ведомстве также раскрыли, какие российские вузы больше всего привлекают иностранцев. Среди них Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Уральский федеральный университет имени Ельцина.

По данным министерства, на сегодняшний день в российских вузах обучается 422,2 тыс. зарубежных гостей. Они представляют 182 страны мира.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что четыре гуманитарные дисциплины станут обязательными для студентов всех направлений. Им придется учить историю, философию, основы российской государственности и русский язык. По словам Могилевского, ведомство планирует стандартизировать подходы к их преподаванию.