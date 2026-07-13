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13 июля 2026 в 11:47

В Госдуме рассказали о новом законе, позволяющем бизнесу избежать штрафов

Говырин: бизнес сможет заменить штраф на соглашение об исправлении нарушений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские предприниматели получат возможность заменить денежный штраф на заключение специального соглашения об устранении выявленных недостатков, и после исполнения всех пунктов этого документа административная ответственность будет полностью снята, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, средства, которые ранее уходили в бюджет в виде штрафных санкций, теперь можно будет направить на исправление проблемы.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в КоАП РФ, которые дают предпринимателям новый способ выйти из ситуации с выявленным нарушением. Компания сможет заключить с контрольным органом соглашение об устранении недостатков. После его исполнения административная ответственность снимается полностью. Деньги, которые раньше уходили в бюджет в виде штрафа, теперь можно направить на реальное исправление проблемы. Например, на ремонт вентиляции, замену оборудования или обучение персонала, — сказал Говырин.

По его словам, этот подход выстроен так, чтобы одновременно помочь честному бизнесу и пресечь попытки злоупотребить доверием. Он отметил, что как только стороны подпишут соглашение, отсчет сроков давности по делу ставится на стоп, само разбирательство приостанавливается, давая компании спокойно заняться устранением недостатков без оглядки на часы.

Механизм замены штрафа на соглашение об исправлении нарушений устроен продуманно. С момента его вступления в силу приостанавливается течение срока давности привлечения к ответственности, одновременно замирает и само производство по делу. Предприниматель получает время на работу без давления процессуальных сроков. Если обязательства выполнены, дело закрывается. Если нет, производство возобновляется, и вопрос решается в обычном порядке. Такая конструкция защищает добросовестных предпринимателей и закрывает лазейку для тех, кто рассчитывает потянуть время, — заключил Говырин.

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