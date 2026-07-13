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13 июля 2026 в 11:47

В Госдуме рассказали о последствиях поднятия возраста молодежи до 40 лет

Бессараб: при поднятии возраста молодежи больше людей смогут получать льготы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поддержка инициативы академика РАН Геннадия Онищенко об увеличении возраста молодежи до 40 лет позволит значительно расширить круг получателей социальных льгот и мер государственной поддержки, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, данный подход основывается на мировых тенденциях и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, признающих современного человека трудоспособным и активным вплоть до этого возраста.

Я, безусловно, соглашусь [с Онищенко], что стоит рассмотреть возможность увеличить именно возрастной ценз для молодежи и считать такими гражданами специалистов в возрасте до 40 лет. Это объективно уже поддерживается во всем мире. Есть рекомендации ВОЗ считать молодежью людей до 40 лет. Почему? Потому что ситуация изменилась. Появились специальные медпрепараты, инструменты и исследования. Стоит пересмотреть меры соцподдержки, которые сейчас действуют до 35 лет, и продлить их до 40 лет. Почему нет? Считать молодой семьей ту, в которой одному из супругов или обоим до 40 лет, и, исходя из этого, предоставлять им социальные гарантии, — сказала Бессараб.

Депутат отметила, что трансформация восприятия возраста заметна даже на бытовом уровне. По ее словам, если в начале или середине прошлого века 22-летний мужчина считался окончательно сформировавшейся личностью, то сегодня в обществе укоренилось иное представление и таких граждан считают юношами.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что молодежь нужно всячески мотивировать на создание семьи с помощью конкретных действий, в том числе мер поддержки. По ее мнению, просто громкие призывы и указания не решат проблему, а, напротив, могут вызвать недовольство у людей.

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