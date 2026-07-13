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13 июля 2026 в 11:58

Детская забава за рулем обернулась проблемами для дедушки

В Петербурге на мужчину составили протокол за поездку внучки за рулем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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На 56-летнего жителя Петербурга составлен административный протокол после того, как он разрешил своей малолетней внучке сесть за руль автомобиля во дворе жилого дома, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в мессенджере МАКС. Поводом для проведения проверки послужило видео опасной поездки, которое привлекло внимание сотрудников Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в конце июня на территории Красносельского района. Мужчина посадил девочку к себе на колени за руль Audi и позволил ей управлять автомобилем, двигаясь по внутридворовому проезду.

В ГИБДД напомнили автолюбителям, что перевозка детей в автомобиле должна осуществляться исключительно с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих возрасту и весу ребенка. Категорически запрещено держать детей на коленях у взрослых во время движения.

Ранее сообщалось, что в Бурятии инспекторы ГАИ остановили автомобиль и обнаружили за рулем 17-летнего подростка без прав. Рядом находилась 51-летняя женщина с явными следами алкогольного опьянения.

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