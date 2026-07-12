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12 июля 2026 в 11:25

Цветы для белой клумбы: цветут с июня до октября и не боятся морозов

Фото: D-NEWS.ru
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Белый цветник никогда не выходит из моды. Днем он выглядит свежо и элегантно, а вечером словно начинает светиться, делая сад визуально просторнее и наряднее. При этом создать эффектную белую клумбу совсем не сложно — достаточно подобрать многолетники с разными сроками цветения, чтобы они сменяли друг друга с начала лета до осени.

Флокс метельчатый David считается одним из лучших белоцветковых сортов. Цветет с июля до сентября, вырастает до 100–120 см, живет на одном месте 10–15 лет и выдерживает морозы до −40 °C.

Астильба белая украшает клумбу в июне и июле воздушными метелками. Хорошо чувствует себя в полутени, живет более 15 лет без пересадки и отличается зимостойкостью до −35−40 °C.

Эхинацея White Swan цветет с июля до октября, привлекает пчел и бабочек, не боится жары и спокойно переносит морозы до −34 °C. На одном месте растет около 8–10 лет.

Анемона японская белая (Honorine Jobert) раскрывает бутоны тогда, когда многие многолетники уже заканчивают сезон. Цветение продолжается с августа до октября, а морозостойкость достигает −34 °C.

Нивяник крупноцветковый радует крупными белыми корзинками с июня по август. На одном месте способен расти 5–7 лет, выдерживая морозы до −35 °C.

Гипсофила метельчатая превращается в огромное белое облако из тысяч мелких цветков. Цветет в июле — августе, живет более 20 лет и переносит морозы до −40 °C.

Если объединить эти растения по высоте и срокам цветения, белая клумба останется декоративной практически весь сезон, а благодаря высокой зимостойкости большинство многолетников без проблем переживет даже суровые зимы без ежегодного выкапывания и сложного укрытия.

Проверено редакцией
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