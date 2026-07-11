Цветет до самых заморозков винными «помпонами»: многолетник, который обожают бабочки и ландшафтные дизайнеры

Если хочется добавить цветнику легкости, объема и ощущения живого, постоянно меняющегося сада, стоит обратить внимание на короставник македонский Red Knight. Его необычные темно-бордовые соцветия словно парят над клумбой, раскачиваясь от малейшего ветерка. Именно за эту воздушность растение стало одним из символов современных природных садов.

Короставник Red Knight представляет собой многолетник высотой 60–80 см с округлыми соцветиями диаметром 3–4 см насыщенного винно-вишневого оттенка. Цветение продолжается с июля до сентября, а при регулярном удалении увядших цветков нередко затягивается до первых осенних заморозков. Все это время растение непрерывно образует новые бутоны.

Особую популярность короставник получил благодаря известному голландскому ландшафтному дизайнеру Питу Удольфу, который часто использует его в своих проектах. Благодаря тонким прочным цветоносам растение создает эффект легкой дымки над цветником и прекрасно сочетается со злаками, шалфеями, котовниками, эхинацеями и другими многолетниками.

Еще одно достоинство — растение буквально притягивает в сад бабочек, шмелей и пчел. Если хочется сделать участок более «живым» и поддержать насекомых-опылителей, короставник станет одним из лучших вариантов.

Несмотря на эффектную внешность, растение удивительно неприхотливо. Оно предпочитает солнечные участки и хорошо дренированную почву, не переносит только застоя воды у корней. На слишком плодородной земле кусты могут вытягиваться и слегка разваливаться, поэтому перекармливать их не стоит. На одном месте короставник способен расти 8–10 лет, а по зимостойкости выдерживает морозы до −34–40 °C (зоны USDA 4–5), поэтому хорошо зимует в большинстве регионов России без укрытия.