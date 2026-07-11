Бело-оранжевое пламя на вашей клумбе: меняет цвет прямо на глазах, а шапки достигают 18 см

Флокс «вихрецвет» — это не просто многолетник, а настоящий живой хамелеон, который каждое утро будет удивлять вас новой гаммой красок. Его главная особенность — уникальная способность менять окраску в течение одного сезона. Бутоны распускаются чисто-белыми, но через несколько дней на лепестках появляются яркие оранжевые штрихи и мазки. К середине цветения белый фон почти полностью исчезает, уступая место густому лососево-оранжевому пламени с теплыми желтоватыми бликами. При этом в прохладную и пасмурную погоду окраска становится бледнее, а в жару — насыщеннее, как у настоящего хамелеона.

Высота куста достигает 70 см, а плотные, пышные соцветия-метелки вырастают до 15–18 см в диаметре. Стебли прочные, не разваливаются от ветра и не боятся ливней. Цветение длится с июля до конца сентября, источая нежный аромат летнего меда и липы, который разносится по всему саду. Сорт очень неприхотлив: морозостоек, хорошо растет на солнце и в полутени, предпочитает богатые перегноем влажные почвы с хорошим дренажем. Флокс быстро разрастается, идеален для заднего плана миксбордеров и срезки — в букетах стоит до двух недель. Сажать его можно весной (что предпочтительнее) или осенью, поливать только теплой водой.

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