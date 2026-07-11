Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 12:00

Бело-оранжевое пламя на вашей клумбе: меняет цвет прямо на глазах, а шапки достигают 18 см

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Флокс «вихрецвет» — это не просто многолетник, а настоящий живой хамелеон, который каждое утро будет удивлять вас новой гаммой красок. Его главная особенность — уникальная способность менять окраску в течение одного сезона. Бутоны распускаются чисто-белыми, но через несколько дней на лепестках появляются яркие оранжевые штрихи и мазки. К середине цветения белый фон почти полностью исчезает, уступая место густому лососево-оранжевому пламени с теплыми желтоватыми бликами. При этом в прохладную и пасмурную погоду окраска становится бледнее, а в жару — насыщеннее, как у настоящего хамелеона.

Высота куста достигает 70 см, а плотные, пышные соцветия-метелки вырастают до 15–18 см в диаметре. Стебли прочные, не разваливаются от ветра и не боятся ливней. Цветение длится с июля до конца сентября, источая нежный аромат летнего меда и липы, который разносится по всему саду. Сорт очень неприхотлив: морозостоек, хорошо растет на солнце и в полутени, предпочитает богатые перегноем влажные почвы с хорошим дренажем. Флокс быстро разрастается, идеален для заднего плана миксбордеров и срезки — в букетах стоит до двух недель. Сажать его можно весной (что предпочтительнее) или осенью, поливать только теплой водой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите этот цветок — летом сад засияет белыми шарами. Садовый фаворит с шапками до 12 см
Общество
Посадите этот цветок — летом сад засияет белыми шарами. Садовый фаворит с шапками до 12 см
Посадите этот цветок — и до сентября клумба будет пылать рубиново-красными огнями с золотыми краями. Многолетник для ярких клумб
Общество
Посадите этот цветок — и до сентября клумба будет пылать рубиново-красными огнями с золотыми краями. Многолетник для ярких клумб
Забыла про бесконечную прополку дорожек: копеечный раствор быстро убирает сорную траву
Общество
Забыла про бесконечную прополку дорожек: копеечный раствор быстро убирает сорную траву
Королева долгоцветов: белоснежные, розовые и лиловые «ромашки» с синим центром на прочных стеблях радуют глаз с июня до заморозков
Общество
Королева долгоцветов: белоснежные, розовые и лиловые «ромашки» с синим центром на прочных стеблях радуют глаз с июня до заморозков
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новая волна адской жары накрыла европейскую страну
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в демилитаризации Шпицбергена
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Порты в огне, Зеленский молит о помощи: новости СВО к вечеру 11 июля
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.