Забыла про бесконечную прополку дорожек: копеечный раствор быстро убирает сорную траву

Сорняки между плитками и вдоль садовых дорожек быстро портят вид даже самого ухоженного участка. Многие дачники справляются с ними без дорогих средств, используя обычный столовый уксус.

Если трава только появилась, смешайте 9%-ный уксус с водой в равных пропорциях и опрыскайте листья. Для разросшихся сорняков подойдет более сильный раствор: на 1 литр уксуса добавьте 150 г соли и 50 мл жидкого мыла. Проводите обработку только в сухую и безветренную погоду, чтобы смесь не попала на культурные растения. Такой способ подходит для дорожек, пространства вдоль забора и других мест без посадок. На грядках использовать уксус нельзя, так как он может повредить овощи и цветы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что лучше всего проводить обработку утром или вечером. Она также советует регулярно подсыпать в швы между плитками песок или мелкий гравий — так сорняки будут появляться гораздо реже.

Ранее сообщалось: если замиокулькас почти не растет, проблема может быть не в листьях, а в клубне. Именно он запасает влагу и питание, поэтому чем лучше он развит, тем быстрее растение становится пышным и выпускает новые побеги.