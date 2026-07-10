Посадите этот цветок — и до сентября клумба будет пылать рубиново-красными огнями с золотыми краями. Многолетник для ярких клумб

Посадите этот цветок — и до сентября клумба будет пылать рубиново-красными огнями с золотыми краями. Многолетник для ярких клумб

Гайлардия «Рубиновая» — это многолетнее травянистое растение, которое способно превратить ваш сад в настоящее произведение искусства. Ее главное сокровище — крупные соцветия-корзинки, окрашенные в глубокие, насыщенные оттенки красного, рубинового и пурпурного цветов. Контрастные желтые кончики лепестков делают каждый цветок по-настоящему драгоценным, переливающимся на солнце. Этот сорт гайлардии известен своим обильным и продолжительным цветением, которое начинается в июне и длится до сентября, а иногда и до первых заморозков.

Растение образует пышный ветвистый куст высотой до 70–80 см с прочными цветоносами, которые идеально подходят для срезки и сохраняют свежесть в вазе до двух недель. Гайлардия «рубиновая» невероятно неприхотлива и засухоустойчива, что делает ее идеальным выбором для солнечных клумб, рокариев и бордюров. Она предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы и не требует частых подкормок. При этом растение зимостойко и отлично переносит холода без укрытия. Уход за ней минимален: достаточно удалять увядшие соцветия, чтобы стимулировать новое цветение. Гайлардия — это настоящий магнит для бабочек и пчел, она привносит в сад яркость, жизнь и ощущение праздника. Посадите этот солнечный, рубиновый цветок, и он будет радовать вас своей красотой долгие годы, привлекая восхищенные взгляды.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.