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09 июля 2026 в 15:00

Сотни белых звездочек на одном ковре: этот цветок превратит землю в белоснежный узор с зелеными вкраплениями

Фото: D-NEWS.ru
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Аренария, которую в народе часто называют песчанкой, — это удивительный низкорослый почвопокровный многолетник, способный превратить любой неприглядный участок в цветущий зеленый ковер. Его тонкие стелющиеся побеги, достигающие длины до 40 см, образуют плотные дерновинки, которые быстро разрастаются, заполняя собой пустоты и скрывая скучную землю. Главная декоративная ценность растения — это его цветение. В мае или начале июня аренария покрывается плотным покрывалом из множества мелких изящных белоснежных цветков, напоминающих маленькие звездочки. Их нежный белый оттенок создает впечатление легкого снежного покрывала, которое приятно контрастирует с сочной зеленью листвы.

Этот многолетник невероятно вынослив и неприхотлив, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов. Он предпочитает хорошо освещенные солнечные участки, но может расти и в легкой полутени. Аренария совершенно нетребовательна к почве — она прекрасно себя чувствует на бедных песчаных и каменистых грунтах, главное, чтобы они были хорошо дренированы и не задерживали влагу. Растение засухоустойчиво и не нуждается в частом поливе. Благодаря своей зимостойкости песчанка отлично зимует в средней полосе без специального укрытия. Аренария идеально подходит для оформления рокариев, альпийских горок, каменистых садов, а также для создания живописных бордюров вдоль дорожек.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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