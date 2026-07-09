Ароматный фиолетово-синий ковер для вашего сада: высота — 20 см, мятный запах и цветение до сентября без обрезки

Душевик «горная мята марвелетт» — это не просто почвопокровное растение, а настоящий ароматный ковер, способный преобразить любой уголок сада. Его компактные кустики, высотой всего 20 см и шириной до 30 см, с июня до сентября полностью усыпаны мелкими фиолетово-синими цветами, создавая эффект плотного красочного покрывала. Этот сорт выделяется своей неприхотливостью и декоративностью, не требуя прищипки или регуляторов роста — он самостоятельно формирует идеальную форму, радуя глаз все лето.

Главная особенность душевика «марвелетт» — его удивительный мятно-пряный аромат, который усиливается при каждом прикосновении к растению. Именно поэтому его часто высаживают у скамеек, беседок, вдоль дорожек и в местах отдыха, чтобы наслаждаться свежестью в любое время. Аромат не только приятен для человека, но и привлекает пчел и других насекомых-опылителей, делая сад живым и наполненным.

Душевик идеально подходит для посадок в кашпо и вазоны, позволяя создавать ароматные акценты на террасах и балконах. Он прекрасно смотрится в рокариях, альпинариях и на переднем плане цветников. Кроме того, его листья и цветы можно использовать в пищу — в свежем или сушеном виде для приготовления чая, приправ или в качестве декоративного элемента блюд.

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