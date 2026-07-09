Политолог Демчук раскрыл скрытые цели и главные темы саммита НАТО

Организаторы саммита НАТО стремились создать условия, исключающие вынос межгосударственных противоречий в публичную плоскость для сохранения видимости единства, заявил ИС «Вести» политолог Артур Демчук. По мнению эксперта, весь формат мероприятия был детально просчитан ради сокрытия острых разногласий и обсуждения их исключительно за закрытыми дверями. Вместо этого участники сфокусировались на демонстрации общих целей и решении сугубо финансовых вопросов.

По словам политолога, тема денег и крупных оборонных контрактов заняла центральное место на прошедших переговорах лидеров стран Альянса. В результате президент США Дональд Трамп получил мощные аргументы для своей внутренней аудитории за счет европейских союзников.

Этот саммит был больше о деньгах. О деньгах Трампу отчитались, что новые военные заказы дадут Америке, о том, что в США будет создано 200 000 рабочих мест. В Америке безработица сократится, а деньги будут идти от НАТО фактически из Европы, — добавил Демчук.

При этом наиболее важные геополитические вопросы организаторы намеренно оставили за рамками финальной декларации, отметил эксперт. Он подчеркнул, что в итоговом официальном документе полностью отсутствуют упоминания о разрешении украинского кризиса. В частности, союзники проигнорировали темы прекращения огня, размещения миротворцев и перспектив членства Киева в Блоке.

Ранее Трамп заявил союзникам по НАТО о намерении сохранить членство Соединенных Штатов в Альянсе. На закрытой встрече в Анкаре американский лидер также подтвердил готовность Вашингтона продолжать поставки оружия партнерам.