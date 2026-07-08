Мытье машины на даче или в СНТ: как не получить штраф за чистоту автомобиля

Лето, жара, загородная жизнь. Рука так и тянется взять шланг, чтобы быстро освежить машину прямо у ворот своего участка. Кажется, что это безобидно: вода под рукой, лишняя влага уйдет в землю, да и купание железного коня получается бесплатным. Но спешим вас предостеречь: мытье машины в таких условиях может обернуться серьезным штрафом.

Мой участок — мои правила: почему этот девиз тут не подходит

В разгар июля контролирующие органы в СНТ особенно внимательны к экологическим нормам, и за подобную экономию вам придется выложить от 3000 до 5000 рублей.

Давайте разберемся, почему закон стоит на стороне экологии, а не вашего удобства. Согласно требованиям природоохранного законодательства и санитарным нормам (СанПиН), мыть транспортные средства на территории садовых товариществ, участках под личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и тем более вблизи водоемов на территории таких объединений категорически запрещено.

Даже если участок ваш, земля впитывает не только воду, но и агрессивную автохимию, остатки масел, тяжелых металлов и бензина. Все это неизбежно попадает в грунтовые воды, из которых потом питаются колодцы и скважины — ваши же или ваших соседей. Мытье машины рядом с пожарным водоемом или общим колодцем — это прямой путь к загрязнению источника питьевой воды, за что предусмотрены жесткие санкции.

Осторожно, штраф: почему нельзя мыть машину на своем дачном участке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где нельзя мыть автомобиль за городом

Забудьте о мысли, что раз участок ваш, то и правила на нем не действуют. Экологический надзор не делает исключений для частных территорий, так как ущерб экосистеме носит коллективный характер. Помните, что каждый литр воды, стекающий с кузова вашего авто в грунт, — это нарушение закона, за которое придется ответить перед государством и собственной совестью. Игнорирование этих простых истин приводит к административным протоколам, ведь чистота общественного водоема и качество питьевой воды в ваших колодцах стоят гораздо дороже, чем сэкономленные на профессиональной мойке деньги. Чтобы не получить штраф и сохранить нормальные отношения с соседями и проверяющими органами, строго избегайте мытья машины в следующих местах:

на территории садовых участков (даже если у вас там есть скважина);

на землях общего пользования в границах СНТ (обочины дорог, проезды);

непосредственно у береговой полосы любых водоемов (рек, озер, пожарных прудов);

вблизи источников питьевой воды (колодцы, каптажи, скважины).

Где нельзя мыть автомобиль за городом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как помыть машину без проблем и штрафов

Раз уж мы затронули эту тему, давайте подумаем, как сохранить авто в чистоте, не нарушая закон и не тратя лишние деньги.

Воспользуйтесь услугами специализированных автомоек с системой замкнутого водооборота и очистными сооружениями — это самый экологичный и безопасный вариант. Если хотите сделать все самостоятельно, ищите площадки самообслуживания, где предусмотрен дренаж и фильтрация грязной воды. Используйте методы сухой мойки со специальными полиролями, которые не требуют проточной воды и не оставляют стоков на почве (такие средства безопасны для лакокрасочного покрытия и окружающей среды).

Мы призываем всех автовладельцев беречь нашу природу, чтобы и после шумных выходных на даче, и после тихой рыбалки на рассвете вода в наших краях оставалась чистой. Не рискуйте ради призрачной экономии — лучший отдых тот, после которого не приходится платить штрафы. Приятных вам поездок, и пусть ваш автомобиль всегда сияет чистотой, не создавая проблем ни вам, ни окружающим.

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