Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США

Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США Минздрав: не менее 14 человек погибли и еще 78 пострадали в Иране при ударах США

По меньшей мере 14 человек погибли и еще 78 пострадали в результате ударов США по территории Ирана 8 и 9 июля, заявил в соцсети Х представитель Минздрава Исламской Республики Хосейн Керманпур. По его словам, американские удары наносились в период прекращения огня по пяти провинциям. Керманпур уточнил, что 47 пострадавших находятся в больницах и продолжают получать медицинскую помощь.

В период действия прекращения огня 8 и 9 июля США нанесли удары по пяти провинциям, в результате которых к настоящему моменту погибли 14 человек и 78 пострадали, — написал он.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись около 90 целей. Как уточняется в заявлении, удары были нацелены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США рассматривают силовой вариант в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харк и возврат к морской блокаде. По словам главы Белого дома, Тегеран не в силах воспрепятствовать таким шагам Вашингтона.