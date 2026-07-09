Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 10:30

Тетюхин назвал глотком свежего воздуха возвращение российских волейболистов

Сергей Тетюхин Сергей Тетюхин Фото: Мария Девахина /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Допуск российских волейболистов до международных соревнований под флагом и с гимном говорит о снятии вопроса политизированности спорта, который в последние годы был на первом месте, заявил ТАСС олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. По его словам, для многих федераций это глоток свежего воздуха.

Мы все рады этому решению. Справедливость должна была восторжествовать. Всегда отмечалось, что спорт должен быть вне политики. Но именно в последние годы политизированность была на первом месте. Сейчас многие федерации могут задышать свежим воздухом, расправить крылья, — сказал Тетюхин.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) впервые за четыре года допустила взрослые национальные команды России до турниров. Мужская и женская сборные смогут участвовать в международных соревнованиях с флагом и гимном. В FIVB подчеркнули, что приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене ограничений в отношении российских спортсменов. Сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством рейтинговых очков, которые они имели до момента отстранения.

Спорт
волейбол
Россия
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.