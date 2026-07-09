Тетюхин назвал глотком свежего воздуха возвращение российских волейболистов

Допуск российских волейболистов до международных соревнований под флагом и с гимном говорит о снятии вопроса политизированности спорта, который в последние годы был на первом месте, заявил ТАСС олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. По его словам, для многих федераций это глоток свежего воздуха.

Мы все рады этому решению. Справедливость должна была восторжествовать. Всегда отмечалось, что спорт должен быть вне политики. Но именно в последние годы политизированность была на первом месте. Сейчас многие федерации могут задышать свежим воздухом, расправить крылья, — сказал Тетюхин.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) впервые за четыре года допустила взрослые национальные команды России до турниров. Мужская и женская сборные смогут участвовать в международных соревнованиях с флагом и гимном. В FIVB подчеркнули, что приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене ограничений в отношении российских спортсменов. Сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством рейтинговых очков, которые они имели до момента отстранения.