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09 июля 2026 в 04:00

Гвоздь под куст — и многолетники живут на 5 лет дольше: старый метод, возвращает к жизни чахлые цветы

Фото: D-NEWS.ru
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Опытные цветоводы давно знают секрет, о котором новички даже не догадываются: обычный ржавый гвоздь, закопанный под куст пиона, розы, гортензии или клематиса, может продлить жизнь растению на 5 лет и больше.

Этот старый дедовский метод работает по простому принципу: ржавея в почве, железо переходит в закисную форму, которая легко усваивается корнями. А железо, в свою очередь, играет ключевую роль в синтезе хлорофилла и обмене веществ, особенно в период формирования бутонов. При дефиците этого элемента листья бледнеют, рост замедляется, а цветение становится скудным.

Стоит только закопать 2-3 ржавых гвоздя в землю возле корневой шейки растения, не углубляя их слишком сильно, чтобы металл не соприкасался напрямую с корнями, и проблема решается сама собой. Во время полива вода постепенно окисляет гвозди, и железо поступает в почву в том количестве, которое необходимо для развития и цветения.

Ранее были названы цветы, которые растут в щелях между плитками, — украсят дорожки вместо сорняков.

Проверено редакцией
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