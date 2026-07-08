Забудьте о капризных цветах: этот австралийский экзот с пурпурными веерами не требует полива и цветет до октября

Забудьте о капризных цветах: этот австралийский экзот с пурпурными веерами не требует полива и цветет до октября

Дампиера «перпл оз» (Dampiera altissima 'Purple Oz') — это пока еще редкий гость в европейских садах, настоящий экзот из Австралии, который только начинает завоевывать сердца садоводов. Но те, кто уже познакомился с этим растением, единодушны: это не просто цветок, а яркое открытие.

Представьте себе плотный стелющийся кустарник, который разрастается до 60–90 см в ширину и достигает всего 30–60 см в высоту. Его главное сокровище — изящные тонкие листья с серебристо-зеленым отливом, которые служат идеальным фоном для невероятного зрелища. С июня и до самого октября куст буквально усыпан множеством мелких, но очень выразительных цветков насыщенного фиолетово-пурпурного оттенка. Их необычная форма напоминает маленькие веера, что придает растению особый, экзотический шарм. Цветение длится более четырех месяцев, и за это время дампиера превращается в сплошное пурпурное облако, которое не оставит равнодушным никого.

Эта австралийская красавица не только эффектна, но и удивительно вынослива. Она создана для жаркого солнца и не боится засухи, что делает ее идеальным выбором для рокариев, гравийных садов, контейнеров и любых солнечных мест.

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