Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 12:04

Забудьте о капризных цветах: этот австралийский экзот с пурпурными веерами не требует полива и цветет до октября

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дампиера «перпл оз» (Dampiera altissima 'Purple Oz') — это пока еще редкий гость в европейских садах, настоящий экзот из Австралии, который только начинает завоевывать сердца садоводов. Но те, кто уже познакомился с этим растением, единодушны: это не просто цветок, а яркое открытие.

Представьте себе плотный стелющийся кустарник, который разрастается до 60–90 см в ширину и достигает всего 30–60 см в высоту. Его главное сокровище — изящные тонкие листья с серебристо-зеленым отливом, которые служат идеальным фоном для невероятного зрелища. С июня и до самого октября куст буквально усыпан множеством мелких, но очень выразительных цветков насыщенного фиолетово-пурпурного оттенка. Их необычная форма напоминает маленькие веера, что придает растению особый, экзотический шарм. Цветение длится более четырех месяцев, и за это время дампиера превращается в сплошное пурпурное облако, которое не оставит равнодушным никого.

Эта австралийская красавица не только эффектна, но и удивительно вынослива. Она создана для жаркого солнца и не боится засухи, что делает ее идеальным выбором для рокариев, гравийных садов, контейнеров и любых солнечных мест.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
цветы
садоводы
многолетники
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.