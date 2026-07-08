Сотни фиолетовых орхидей на одном ковре: сиреневые и белые оттенки переливаются как драгоценности. Универсальный многолетник

Мазус ползучий (Mazus reptans) — это удивительное почвопокровное растение, которое способно в кратчайшие сроки преобразить любой уголок сада в плотный изумрудный ковер. Родом из Гималаев, этот многолетник достигает в высоту всего 5–10 см, но его ползучие побеги могут разрастаться до полуметра в длину, быстро укореняясь и заполняя собой все свободное пространство. С наступлением лета, с июня по август, этот зеленый ковер расцветает, покрываясь тысячами мелких, но невероятно эффектных цветков. Они напоминают крошечные орхидеи и окрашены в насыщенные фиолетовые, сиреневые, пурпурные и даже белые оттенки, часто с контрастными белыми и желтыми пятнышками в центре.

Этот многолетник невероятно неприхотлив. Он прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, предпочитает влажную, хорошо дренированную почву, но способен выживать и на небогатых грунтах. Благодаря своей способности быстро разрастаться и создавать плотный дерн мазус является идеальным выбором для укрепления склонов, оформления дорожек и каменистых садов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.