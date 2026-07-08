Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 08:47

Сотни фиолетовых орхидей на одном ковре: сиреневые и белые оттенки переливаются как драгоценности. Универсальный многолетник

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мазус ползучий (Mazus reptans) — это удивительное почвопокровное растение, которое способно в кратчайшие сроки преобразить любой уголок сада в плотный изумрудный ковер. Родом из Гималаев, этот многолетник достигает в высоту всего 5–10 см, но его ползучие побеги могут разрастаться до полуметра в длину, быстро укореняясь и заполняя собой все свободное пространство. С наступлением лета, с июня по август, этот зеленый ковер расцветает, покрываясь тысячами мелких, но невероятно эффектных цветков. Они напоминают крошечные орхидеи и окрашены в насыщенные фиолетовые, сиреневые, пурпурные и даже белые оттенки, часто с контрастными белыми и желтыми пятнышками в центре.

Этот многолетник невероятно неприхотлив. Он прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, предпочитает влажную, хорошо дренированную почву, но способен выживать и на небогатых грунтах. Благодаря своей способности быстро разрастаться и создавать плотный дерн мазус является идеальным выбором для укрепления склонов, оформления дорожек и каменистых садов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо скучных многолетников — ослепительные оранжево-желтые «солнышки» до 15 см в диаметре. Идеальный выбор для ярких клумб
Общество
Вместо скучных многолетников — ослепительные оранжево-желтые «солнышки» до 15 см в диаметре. Идеальный выбор для ярких клумб
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Общество
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Садовод объяснила, как вырастить огурцы без горечи
Общество
Садовод объяснила, как вырастить огурцы без горечи
Посадите этот цветок — сад вспыхнет рубиново-красными шарами, которые горят до самых заморозков. Многолетник цвета алого заката
Общество
Посадите этот цветок — сад вспыхнет рубиново-красными шарами, которые горят до самых заморозков. Многолетник цвета алого заката
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.