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08 июля 2026 в 09:31

Несколько районов и городов Крыма погрузились во тьму

В Крыму часть районов и городов осталась без электричества из-за ночных атак ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несколько районов и городов Крыма остались без электричества из-за ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова в ночь на 8 июля, заявили представители «Крымэнерго» в своем канале на платформе МАКС. Атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Кроме того, сложная обстановка с электроснабжением наблюдается и в Северо-Западном энергорайоне.

В настоящее время обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск; городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы, — уточнили в пресс-службе предприятия.

В остальные районы республики свет подается частично, в зависимости от возможностей энергосети. По информации «Крымэнерго», специалисты ежедневно работают над восстановлением энергоснабжения. В регионе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что около 35 населенных пунктов в Рыльском районе Курской области остались без электричества из-за атаки ВСУ. Как отметил губернатор Александр Хинштейн, без света находятся порядка шести тысяч человек.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что подача электроэнергии в городе полностью восстановлена, а подстанции переключены на резервные схемы. Он подчеркнул, что перебои были вызваны повреждением объектов энергоинфраструктуры за пределами региона.

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