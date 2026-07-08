Несколько районов и городов Крыма погрузились во тьму

Несколько районов и городов Крыма погрузились во тьму В Крыму часть районов и городов осталась без электричества из-за ночных атак ВСУ

Несколько районов и городов Крыма остались без электричества из-за ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова в ночь на 8 июля, заявили представители «Крымэнерго» в своем канале на платформе МАКС. Атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Кроме того, сложная обстановка с электроснабжением наблюдается и в Северо-Западном энергорайоне.

В настоящее время обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск; городской округ Армянск, Джанкойский и Красноперекопский районы, — уточнили в пресс-службе предприятия.

В остальные районы республики свет подается частично, в зависимости от возможностей энергосети. По информации «Крымэнерго», специалисты ежедневно работают над восстановлением энергоснабжения. В регионе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что около 35 населенных пунктов в Рыльском районе Курской области остались без электричества из-за атаки ВСУ. Как отметил губернатор Александр Хинштейн, без света находятся порядка шести тысяч человек.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что подача электроэнергии в городе полностью восстановлена, а подстанции переключены на резервные схемы. Он подчеркнул, что перебои были вызваны повреждением объектов энергоинфраструктуры за пределами региона.