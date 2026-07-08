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08 июля 2026 в 10:19

Назван инструмент России в противостоянии с НАТО

Политолог Перенджиев: Россия может создать антинатовский блок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия способна создать антинатовский блок для противостояния с Альянсом, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, в коалицию могут войти союзники Москвы в лице Белоруссии, Китая, КНДР и Ирана.

России не стоит бояться ответить НАТО как целому агрессивному блоку. Мы должны спросить наших союзников — Белоруссию, Китай, КНДР и Иран, — готовы ли они выступить с нами против Альянса и сформировать антинатовский блок. Но это непростой вопрос. Скорее всего, именно на открытое противостояние согласятся Северная Корея и Иран. Пекин, наверное, не станет нашим соратником в нынешних условиях, если в конечном итоге Китай не поймет, что ему тоже надо бороться с США и НАТО. Но на сегодняшний день нам пытаются создать условия, где мы один на один с Альянсом, — высказался Перенджиев.

Ранее стало известно, что участники саммита НАТО в Анкаре заключили соглашения на сумму не менее $50 млрд в рамках форума оборонной промышленности. Эти контракты предусматривают приобретение систем противовоздушной обороны и БПЛА, а также реализацию совместных программ в сфере вооружений.

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