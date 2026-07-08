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08 июля 2026 в 09:44

Раскрыта вероятная причина ДТП с опрокидыванием вахтового «Урала»

Вахтовый «Урал» мог опрокинуться на Чукотке из-за отказа тормозов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Вахтовый автомобиль «Урал» мог опрокинуться на трассе Билибино — Певек на Чукотке из-за неисправности тормозной системы, сообщили в пресс-службе администрации Билибинского района. В результате ДТП пострадали 14 человек.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность тормозной системы автомобиля, — говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу уточнили, что 10 пострадавших госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Еще четверым назначили амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 39-летняя местная жительница предстанет перед судом по делу о смертельном ДТП. Водитель насмерть сбила 68-летнюю пенсионерку. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Также трое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии. Авария произошла на 50-м километре автодороги Улан-Удэ — Кяхта. Предварительно, 25-летний водитель Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato.

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