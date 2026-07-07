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07 июля 2026 в 12:05

Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек

Фото: D-NEWS.ru
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Знакомство с белоснежным клематисом часто начинается с поиска того самого неприхотливого сорта, который будет радовать цветением все лето и не потребует сложного ухода. Идеальным выбором для этого станет клематис фаргезиоидес, известный под поэтичным названием «летний снег» (Summer Snow). Это не просто красивая лиана, а настоящая «рабочая лошадка» сада, способная в одиночку преобразить любую вертикальную поверхность.

В отличие от своих крупноцветковых собратьев, «летний снег» покоряет не размерами цветков, а их невероятным, поистине облачным обилием. С июля до самой осени его мощные побеги длиной 5–7 метров плотно укрыты множеством мелких (4–5 см) кремово-белых душистых цветков-звездочек. В разгар цветения зелени почти не видно — создается впечатление, будто лиана припорошена свежевыпавшим снегом. Эффект усиливается тем, что цветение настолько обильное и продолжительное, что выглядит как непрерывный белоснежный фейерверк.

Этот сорт невероятно вынослив и неприхотлив. Клематис «летний снег» относится к третьей группе обрезки, что значительно упрощает уход: осенью достаточно обрезать все побеги практически под корень. Он зимостоек (выдерживает морозы до −30 °C) и подходит для выращивания в большинстве регионов. Эта лиана идеально подходит для вертикального озеленения арок, пергол и стен, быстро оплетая опоры и создавая эффектные цветочные ширмы. Посадите этот «летний снег» один раз, и он станет главным украшением вашего сада на долгие годы.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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