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07 июля 2026 в 12:28

«Шахматные» цветы, лепестки которых покрыты пурпурно-белым рисунком: соседи заглядываются

Фото: D-NEWS.ru
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Рябчик шахматный — это многолетнее луковичное растение, которое по праву считается одной из самых необычных культур. Его главная особенность — уникальная окраска лепестков, покрытых контрастным клетчатым узором, напоминающим шахматную доску.

Бокаловидные поникающие цветки высотой 15–35 см распускаются в конце весны и сохраняют декоративность до трех недель, а окраска варьируется от темно-пурпурной до белой. Луковицы этого вида зимостойки и не требуют укрытия в большинстве регионов России. Предпочитают солнечные места и влажную, хорошо дренированную почву.

Этот редкий гость садов идеально подходит для альпийских горок, рокариев и бордюров, становясь изюминкой весеннего цветника.

Ранее были названы цветущие многолетники, которые аккуратно растут на одном месте — не лезут на соседние грядки и не вытесняют розы.

Проверено редакцией
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