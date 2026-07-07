«Шахматные» цветы, лепестки которых покрыты пурпурно-белым рисунком: соседи заглядываются

Рябчик шахматный — это многолетнее луковичное растение, которое по праву считается одной из самых необычных культур. Его главная особенность — уникальная окраска лепестков, покрытых контрастным клетчатым узором, напоминающим шахматную доску.

Бокаловидные поникающие цветки высотой 15–35 см распускаются в конце весны и сохраняют декоративность до трех недель, а окраска варьируется от темно-пурпурной до белой. Луковицы этого вида зимостойки и не требуют укрытия в большинстве регионов России. Предпочитают солнечные места и влажную, хорошо дренированную почву.

Этот редкий гость садов идеально подходит для альпийских горок, рокариев и бордюров, становясь изюминкой весеннего цветника.

Ранее были названы цветущие многолетники, которые аккуратно растут на одном месте — не лезут на соседние грядки и не вытесняют розы.