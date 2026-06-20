Не лезут на соседние грядки и не вытесняют розы: 5 многолетников — растут аккуратно на одном месте

Не лезут на соседние грядки и не вытесняют розы: 5 многолетников — растут аккуратно на одном месте

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда любимые многолетники через пару лет превращаются в агрессоров, расползаясь по всему участку и вытесняя соседей, но есть растения, которые держат себя в рамках.

Астранция крупная образует аккуратный куст диаметром 40–50 см, цветет с июня до августа, не дает побегов в стороны и держит форму до 7 лет без вашего вмешательства.

Гейхера с ее разноцветными листьями — от зеленых до бордовых, пурпурных и металлических — компактна, всего 30 см в высоту и ширину, зимует без укрытия, не расползается, а ее листья декоративны почти до снега.

Шалфей дубравный «карадонна» выдает фиолетово-синие свечи с июня по сентябрь, куст засухоустойчив, не болеет, не дает поросли.

Герань кроваво-красная растет медленно, формируя плотную, но аккуратную куртину, цветет все лето ярко-розовыми или малиновыми цветками, осенью листва краснеет, и при этом она не захватывает территорию.

Фото: D-NEWS.ru

Колокольчик карпатский образует шаровидные кустики высотой 20–25 см, усыпанные нежно-голубыми или белыми колокольчиками с июня по август, не расползается и не требует ограничения.

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