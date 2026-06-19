Бутонов мало и цвет скудный: как в июне оживить лилии без лишних хлопот

Бутонов мало и цвет скудный: как в июне оживить лилии без лишних хлопот

Если в июне лилии дают мало бутонов, чаще всего дело не в погоде, а в уходе. Эти цветы быстро реагируют на нехватку питания и сразу «экономят» на цветении.

Одна из частых причин — дефицит азота. В начале лета он все еще нужен: растение наращивает стебли и закладывает будущие цветы. Исправить ситуацию помогает подкормка нитроаммофоской — примерно 1,5 столовой ложки на 10 литров воды, по ведру на квадратный метр.

Не менее важно питание калием и фосфором. Они отвечают за количество и качество бутонов, а также за силы луковицы на следующий сезон. В качестве источника калия часто используют золу — ее вносят под куст или делают настой. Фосфор добавляют отдельно либо выбирают комплексные удобрения для луковичных.

Есть еще один нюанс — внекорневые подкормки. Бор, магний, марганец и железо лучше усваиваются через листья, поэтому их вносят опрыскиванием специальными препаратами для цветущих растений.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после корректировки питания лилии активнее формируют бутоны. Дополнительно стоит не загущать посадки — при хорошем проветривании цветение всегда получается более пышным и долгим.

Ранее сообщалось, что жимолость только начинает цвести, и в этот момент закладывается будущий урожай. Ошибка в уходе сейчас может обернуться мелкими ягодами или их осыпанием.